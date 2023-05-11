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Дома с видом на горы в Grad Trogir, Хорватия

Трогир
24
2 объекта найдено
Вилла 5 спален в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Вилла 5 спален
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
€ 1,200,000
Дом 6 спален в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Дом 6 спален
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 4
€ 2,500,000

Параметры недвижимости в Grad Trogir, Хорватия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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