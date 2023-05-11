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Квартиры с видом на море в Grad Trogir, Хорватия

Трогир
4
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1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Квартира 3 спальни
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
€ 500,000

Параметры недвижимости в Grad Trogir, Хорватия

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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