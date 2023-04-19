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Купить дом в Свети-Иван-Зелина, Хорватия

1 объект найдено
Дом 6 комнатв Bunjak, Хорватия
Дом 6 комнат
Bunjak, Хорватия
6 Количество комнат 241 м² Количество этажей 2
€ 270,000
I14008 Nespeš
Realting.com
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