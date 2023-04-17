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Купить квартиру в Grad Sveta Nedelja, Хорватия

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3 объекта найдено
Квартира 5 комнатв Novaki, Хорватия
Квартира 5 комнат
Novaki, Хорватия
5 Количество комнат 146 м² 2/2 Этаж
€ 228,000
Квартира на продажу СВЯТОЕ Воскресенье, 146,46 м2. Продается двухэтажная квартира на втором …
Квартира 4 комнатыв Svetonedeljski Breg, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Svetonedeljski Breg, Хорватия
4 Количество комнат 85 м² 2/2 Этаж
€ 199,000
I23961 Франьина Улица
Квартира 4 комнатыв Svetonedeljski Breg, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Svetonedeljski Breg, Хорватия
4 Количество комнат 85 м² 1/2 Этаж
€ 199,000
I23962 Франьина Улица

Параметры недвижимости в Grad Sveta Nedelja, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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