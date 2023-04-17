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Купить недвижимость в Grad Sveta Nedelja, Хорватия

Света Неделя
2
11 объектов найдено
Дом 5 комнатв Strmec, Хорватия
Дом 5 комнат
Strmec, Хорватия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 300 м²
€ 330,000
Святое воскресенье, Красивый отдельный семейный дом 300 м2 на участке 1910 м2. Дом построе…
Дом 7 комнатв Света Неделя, Хорватия
Дом 7 комнат
Света Неделя, Хорватия
7 Количество комнат 300 м² Количество этажей 2
€ 498,999
I24650 Скендрович поставил
Дом 7 комнатв Strmec, Хорватия
Дом 7 комнат
Strmec, Хорватия
7 Количество комнат 360 м² Количество этажей 2
€ 650,001
I24443 Улица Ясена
Квартира 5 комнатв Novaki, Хорватия
Квартира 5 комнат
Novaki, Хорватия
5 Количество комнат 146 м² 2/2 Этаж
€ 228,000
Квартира на продажу СВЯТОЕ Воскресенье, 146,46 м2. Продается двухэтажная квартира на втором …
Дом 7 комнатв Света Неделя, Хорватия
Дом 7 комнат
Света Неделя, Хорватия
7 Количество комнат 246 м² Количество этажей 2
€ 490,000
I24084 За Гай
Квартира 4 комнатыв Svetonedeljski Breg, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Svetonedeljski Breg, Хорватия
4 Количество комнат 85 м² 2/2 Этаж
€ 199,000
I23961 Франьина Улица
Квартира 4 комнатыв Svetonedeljski Breg, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Svetonedeljski Breg, Хорватия
4 Количество комнат 85 м² 1/2 Этаж
€ 199,000
I23962 Франьина Улица
Дом 5 комнатв Novaki, Хорватия
Дом 5 комнат
Novaki, Хорватия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 220 м²
€ 530,000
Света Неделя, красивое поместье с автохтонным семейным домом Загорья.   Красивый отдельно …
Дом 8 комнатв Strmec, Хорватия
Дом 8 комнат
Strmec, Хорватия
8 Количество комнат 420 м² Количество этажей 2
€ 650,000
I23489
Дом 5 комнатв Novaki, Хорватия
Дом 5 комнат
Novaki, Хорватия
5 Количество комнат 400 м² Количество этажей 1
€ 550,000
I22082 Dr. Franje Tuđmana
Дом 9 комнатв Novaki, Хорватия
Дом 9 комнат
Novaki, Хорватия
9 Количество комнат 300 м²
€ 430,000
I18794 Dr. Franje Tuđmana

Параметры недвижимости в Grad Sveta Nedelja, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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