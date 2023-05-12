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Дома с видом на море в Grad Supetar, Хорватия

Супетар
16
10 объектов найдено
Дом 10 спален в Супетар, Хорватия
Дом 10 спален
Супетар, Хорватия
Комнаты 16
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 2
€ 1,150,000
Продаем просторный двухэтажный дом с бассейном на острове Брач. Дом состоит из шести полност…
Вилла 4 спальни в Супетар, Хорватия
Вилла 4 спальни
Супетар, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
€ 950,000
Каменная вилла окружена красивыми террасами с прекрасным видом на море. Вилла сохранила свой…
Вилла 3 спальни в Супетар, Хорватия
Вилла 3 спальни
Супетар, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
€ 1,750,000
Продается прекрасный средиземноморский летний дом, расположенный на берегу моря. Дизайн дома…
Вилла 6 спален в Супетар, Хорватия
Вилла 6 спален
Супетар, Хорватия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
€ 1,400,000
Продается дом, площадью 225 м2, расположенный на красивом морском побережье на острове Брач.…
Дом 4 спальни в Супетар, Хорватия
Дом 4 спальни
Супетар, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
€ 1,500,000
Продается красивый двухэтажный дом площадью 192 м2, расположенный на привлекательном побереж…
Вилла 4 спальни в Супетар, Хорватия
Вилла 4 спальни
Супетар, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
€ 1,500,000
Продается уникальная вилла новой постройки, расположенная в тихом месте рядом с сосновым лес…
Дом 6 спален в Супетар, Хорватия
Дом 6 спален
Супетар, Хорватия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
€ 790,000
Продается красивый каменный дом, расположенный в живописном городе Супетар на острове Брач. …
Дом 10 спален в Супетар, Хорватия
Дом 10 спален
Супетар, Хорватия
Комнаты 16
Кол-во ванных комнат 9
Количество этажей 4
€ 1,200,000
Красиво оформленная вилла с квартирами на продажу. Он расположен в тихом месте, всего в 200 …
Вилла 3 спальни в Супетар, Хорватия
Вилла 3 спальни
Супетар, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
€ 900,000
Продается фантастическая новая вилла в стиле ранчо с бассейном и потрясающим панорамным видо…
Дом 4 комнаты в Супетар, Хорватия
Дом 4 комнаты
Супетар, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 192 м²
€ 1,500,000
Частный дом, первый ряд от моря, с 2 бассейнами. По своей природе это два соединенных дома.…

Параметры недвижимости в Grad Supetar, Хорватия

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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