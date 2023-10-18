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Квартиры в Grad Supetar, Хорватия

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни на первой береговой линии в Супетар, Хорватия
Квартира 2 спальни на первой береговой линии
Супетар, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 84 м²
Этаж 2/2
Супетар, комфортабельная трехкомнатная квартира в непосредственной близости от пляжа Врило, …
€345,000
Квартира 3 комнаты в Супетар, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Супетар, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Брач, Супетар, новостройка: трехкомнатная квартира на первом этаже и трехкомнатная на мансар…
€215,000

Параметры недвижимости в Grad Supetar, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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