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Квартиры в Grad Stari Grad, Хорватия

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Rudina, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Rudina, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Hvar, Stari Grad, one bedroom apartment on the ground floor of a building of 43 m2 plus a ve…
€218,400

Параметры недвижимости в Grad Stari Grad, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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