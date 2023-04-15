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Купить вилла с видом на море в Grad Split, Хорватия

Сплит
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12 объектов найдено
Вилла 8 спаленв Grad Split, Хорватия
Вилла 8 спален
Grad Split, Хорватия
11 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 3
€ 2,000,000
Продается новая вилла, расположенная в пригороде Сплита, всего в 70 метрах от моря. Вилла со…
Вилла 7 спаленв Grad Split, Хорватия
Вилла 7 спален
Grad Split, Хорватия
12 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 4
€ 4,300,000
For sale a spacious, richly equipped villa, located in a quiet location in one of the elite …
Вилла 3 спальнив Grad Split, Хорватия
Вилла 3 спальни
Grad Split, Хорватия
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 2,300,000
Продается роскошная трехэтажная вилла, расположенная в центре Сплита. Вилла находится на хол…
Вилла 4 спальнив Grad Split, Хорватия
Вилла 4 спальни
Grad Split, Хорватия
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,050,000
Продается прекрасная вилла, расположенная в тихом и спокойном месте в пригороде Сплита. Вилл…
Вилла 4 спальнив Grad Split, Хорватия
Вилла 4 спальни
Grad Split, Хорватия
6 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 2,500,000
Продается недавно построенная современная вилла, расположенная всего в нескольких минутах ез…
Вилла 4 спальнив Grad Split, Хорватия
Вилла 4 спальни
Grad Split, Хорватия
6 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,400,000
Продается прекрасная новая вилла, расположенная на склоне холма в пригороде Сплита - Подстра…
Вилла 5 спаленв Grad Split, Хорватия
Вилла 5 спален
Grad Split, Хорватия
8 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,200,000
Продается новая вилла современной архитектуры, расположенная недалеко от Сплита.  Вилла…
Вилла 3 спальнив Grad Split, Хорватия
Вилла 3 спальни
Grad Split, Хорватия
4 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,200,000
Продается роскошная новая вилла, расположенная на холме в пригороде Сплита. Вилла состоит из…
Вилла 7 спаленв Grad Split, Хорватия
Вилла 7 спален
Grad Split, Хорватия
10 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 3
€ 2,390,000
Продается великолепная современная, вилла, расположенная в пригороде Сплита всего в 800 м от…
Вилла 5 спаленв Grad Split, Хорватия
Вилла 5 спален
Grad Split, Хорватия
9 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 4
€ 1,200,000
Продается недавно построенная вилла с четырьмя этажами и бассейном, расположенная в приусаде…
Вилла 4 спальнив Grad Split, Хорватия
Вилла 4 спальни
Grad Split, Хорватия
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,300,000
Продается недавно построенная вилла с бассейном, расположенная недалеко от города Сплит. Пос…
Вилла 5 спаленв Grad Split, Хорватия
Вилла 5 спален
Grad Split, Хорватия
7 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,300,000
We mediate in sale of luxurious villa under construction, situated close to Split. It's …

Параметры недвижимости в Grad Split, Хорватия

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с бассейном
недорогая
элитное
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