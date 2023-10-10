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Дома с видом на море в Grad Split, Хорватия

Сплит
68
16 объектов найдено
Дом 10 спален со стеклопакетами, с видом на море, с гаражом в Grad Split, Хорватия
Дом 10 спален со стеклопакетами, с видом на море, с гаражом
Grad Split, Хорватия
Комнаты 25
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 5
ЖИЛОЙ ДОМ С ВИДОМ НА МОРЕ В ПОДСТРАНЕ Продается жилой дом общей площадью 956 м2, располож…
€4,50 млн
Дом 4 спальни с мебелью, с видом на море в Grad Split, Хорватия
Дом 4 спальни с мебелью, с видом на море
Grad Split, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 136 м²
Количество этажей 2
Хорошо зарекомендовавший себя отель типа "постель и завтрак" в Вароше, в пяти минутах ходьбы…
€850,000
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Grad Split, Хорватия
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Grad Split, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
СТРОЯЩАЯСЯ ЭЛИТНАЯ ВИЛЛА С БАССЕЙНОМ Продается элитная вилла на этапе строительства, расп…
€1,56 млн
Особняк 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Grad Split, Хорватия
Особняк 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Grad Split, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 4
ВИЛЛА С БАССЕЙНОМ В ЭЛИТНОМ РАЙОНЕ СПЛИТА Продается прекрасная вилла, расположенная в одн…
€3,10 млн
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Grad Split, Хорватия
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Grad Split, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 510 м²
Количество этажей 4
ВИЛЛА С ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ Продается перкрасная новая вилла, расположенная на склон…
€1,25 млн
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Grad Split, Хорватия
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Grad Split, Хорватия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Количество этажей 4
ЭЛИТНАЯ ВИЛЛА С БАССЕЙНОМ В ПРИГОРОДЕ СПЛИТА Продается роскошная новая вилла, расположенн…
€1,70 млн
Вилла 8 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Grad Split, Хорватия
Вилла 8 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Grad Split, Хорватия
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 3
Продается новая вилла, расположенная в пригороде Сплита, всего в 70 метрах от моря. Вилла со…
€2,00 млн
Вилла 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Grad Split, Хорватия
Вилла 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Grad Split, Хорватия
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 4
For sale a spacious, richly equipped villa, located in a quiet location in one of the elite …
€4,30 млн
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Grad Split, Хорватия
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Grad Split, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается роскошная трехэтажная вилла, расположенная в центре Сплита. Вилла находится на хол…
€2,30 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Grad Split, Хорватия
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Grad Split, Хорватия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Продается прекрасная вилла, расположенная в тихом и спокойном месте в пригороде Сплита. Вилл…
€1,05 млн
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Grad Split, Хорватия
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Grad Split, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
Продается недавно построенная современная вилла, расположенная всего в нескольких минутах ез…
€2,50 млн
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Grad Split, Хорватия
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Grad Split, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 2
Продается прекрасная новая вилла, расположенная на склоне холма в пригороде Сплита - Подстра…
€1,40 млн
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Grad Split, Хорватия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Grad Split, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Продается роскошная новая вилла, расположенная на холме в пригороде Сплита. Вилла состоит из…
€1,20 млн
Вилла 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Grad Split, Хорватия
Вилла 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Grad Split, Хорватия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 3
Продается великолепная современная, вилла, расположенная в пригороде Сплита всего в 800 м от…
€2,39 млн
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Grad Split, Хорватия
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Grad Split, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Продается недавно построенная вилла с бассейном, расположенная недалеко от города Сплит. Пос…
€1,30 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с подвалом, с парковка в Grad Split, Хорватия
Вилла 5 спален с видом на море, с подвалом, с парковка
Grad Split, Хорватия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
We mediate in sale of luxurious villa under construction, located close to Split. It's locat…
€1,55 млн

Типы недвижимости в Grad Split

виллы

Параметры недвижимости в Grad Split, Хорватия

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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