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Дома в Солин, Хорватия

Солин
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4 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Солин, Хорватия
Дом 3 комнаты
Солин, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 153 м²
€ 260,000
Солин, продаем семейный дом, одноэтажный дом площадью 100м2 с подсобным помещением (таверной…
Дом 6 комнат в Солин, Хорватия
Дом 6 комнат
Солин, Хорватия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 240 м²
€ 242,000
Солин, Свети Кайо, земельный участок 1349м2 правильной формы с домом 240м2 на двух этажах. …
Дом 6 комнат в Солин, Хорватия
Дом 6 комнат
Солин, Хорватия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 202 м²
€ 295,000
Солина, в частном доме на 3 квартиры, уютная трехкомнатная квартира с большой террасой, балк…
Дом 3 комнаты в Rupotine, Хорватия
Дом 3 комнаты
Rupotine, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 210 м²
€ 310,000
Солин, окрестности, отремонтированный каменный дом в ряду 210м2 на 4 этажах с садом 100м2. Н…

Параметры недвижимости в Солин, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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