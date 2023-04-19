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Купить недвижимость в Grad Sinj, Хорватия

Синь
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1 объект найдено
Дом 8 комнатв Синь, Хорватия
Дом 8 комнат
Синь, Хорватия
8 Количество комнат 2 ванных комнат 230 м²
€ 710,000
Синь, отдельно стоящий дом в самом центре города, площадь в плане 140 м2, построен на участк…

Параметры недвижимости в Grad Sinj, Хорватия

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с бассейном
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