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Виллы с видом на горы в Grad Sibenik, Хорватия

Шибеник
7
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1 объект найдено
Вилла 5 спален в Шибеник, Хорватия
Вилла 5 спален
Шибеник, Хорватия
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,500,000
Продается новая элитная вилла площадью 175 м2, расположенная в тихом месте недалеко от Шибен…

Параметры недвижимости в Grad Sibenik, Хорватия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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