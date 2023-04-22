Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Шибенско-Книнская жупания
  4. Grad Sibenik
  5. Особняки

Особняки с видом на море в Grad Sibenik, Хорватия

Шибеник
1
Особняк В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 1 комната в Kastel Novi, Хорватия
Дом 1 комната
Kastel Novi, Хорватия
1 Количество комнат 24 м²
€ 69,189
Каштела, Каштел Лукшич, отдельно стоящий дом (цокольный этаж) 24 м2 с садом 109 м2. Первый …
Дом в Загреб, Хорватия
Дом
Загреб, Хорватия
300 м² Количество этажей 2
€ 444,789
I25298 Hreljinska
Вилла 4 спальни в Задар, Хорватия
Вилла 4 спальни
Задар, Хорватия
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 847,644
Продается просторная вилла на двух этажах, расположенная в тихом городке недалеко от Задара.…
Квартира 3 комнаты в Dramalj, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Dramalj, Хорватия
3 Количество комнат 123 м² 2/2 Этаж
€ 703,993
New construction in Dramalj (Kačjak), 2nd row to the sea, penthouse The Kačjak project is lo…
Квартира 4 комнаты в Загреб, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Загреб, Хорватия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 89 м² 2 Этаж
€ 236,233
I20319 Savska kod Vodnikove
Вилла 4 комнаты в Загреб, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Загреб, Хорватия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 152 м²
€ 656,674
Максимир, Горни Буковац Четырехкомнатная квартира жилой площадью 139,34 м2 на первом этаже …
Дом 4 комнаты в Opcina Privlaka, Хорватия
Дом 4 комнаты
Opcina Privlaka, Хорватия
4 Количество комнат 341 м² Количество этажей 2
€ 355,832
Привлекательная вилла в стадии строительства в Привлаке, 341 м2 Строящаяся современная вилла…
Дом 3 комнаты в Razanj, Хорватия
Дом 3 комнаты
Razanj, Хорватия
3 Количество комнат 134 м² Количество этажей 2
€ 326,179
I23913 Uvala
Вилла 3 спальни в Kastelir, Хорватия
Вилла 3 спальни
Kastelir, Хорватия
3 ванных комнат 168 м²
€ 425,021
Эта совершенно новая, красивая вилла расположена в Кастелире, небольшом городке в 8 км от мо…
Дом 3 комнаты в Вис, Хорватия
Дом 3 комнаты
Вис, Хорватия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 72 м²
€ 256,989
Дом для продажи на ВисПервый этаж около 20м2 с террасой 20м2(состоит из спальни, гостиной и …
Дом 4 спальни в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Дом 4 спальни
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 621,497
Продается красивый двухэтажный коттедж, расположенный в первой линии моря, в тихом месте на …
Вилла 6 спален в Drace, Хорватия
Вилла 6 спален
Drace, Хорватия
7 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,530,019
Продается роскошная вилла расположенная на северной стороне полуострова Пелешац в первом ряд…

Параметры недвижимости в Grad Sibenik, Хорватия

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти