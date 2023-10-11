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Дома с видом на море в Grad Senj, Хорватия

2 объекта найдено
Дом 10 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Sveti Juraj, Хорватия
Дом 10 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Sveti Juraj, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
SENJ, SVETI JURAJ - Apartment house with sea view A spacious apartment house is for sale in …
€1,03 млн
Дом с видом на море в Jablanac, Хорватия
Дом с видом на море
Jablanac, Хорватия
Площадь 1 237 м²
Ремонт старой школы с предварительным дизайном для роскошного бутик-отеля с бассейном. Она п…
€222

Параметры недвижимости в Grad Senj, Хорватия

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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