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Купить дом в Grad Senj, Хорватия

Сень
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7 объектов найдено
Дом 3 комнатыв Prizna, Хорватия
Дом 3 комнаты
Prizna, Хорватия
3 Количество комнат 222 м²
€ 350,000
Признана, частный дом Продается отдельно стоящий дом в 3 этажа, 222 м2 (площадь каждого эта…
Дом 6 комнатв Сень, Хорватия
Дом 6 комнат
Сень, Хорватия
6 Количество комнат 303 м² Количество этажей 2
€ 499,000
Семейный дом с бизнес-помещениями, терраса, 302,74 м2, Сень В Сени, недалеко от центра, нахо…
Дом 18 комнатв Prizna, Хорватия
Дом 18 комнат
Prizna, Хорватия
18 Количество комнат 650 м² Количество этажей 3
€ 1,100,000
Жилой дом, прямой доступ к пляжу, гараж, 632 м2, Призна, В Призне, в 15 км от Карлобага, ест…
Дом 2 комнатыв Grad Senj, Хорватия
Дом 2 комнаты
Grad Senj, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 250,000
Стиница, Национальный парк Северный Велебит   Красивый дом общей площадью около 80 м2, пос…
Дом 4 комнатыв Vratarusa, Хорватия
Дом 4 комнаты
Vratarusa, Хорватия
4 Количество комнат 150 м² Количество этажей 1
€ 300,000
Дом 150м2 на большом участке 1000м2, Криви Пут возле Сень Дом с полезной площадью около 150 …
Дом 1 комнатав Сень, Хорватия
Дом 1 комната
Сень, Хорватия
1 Количество комнат 656 м²
Цена по запросу
Сень, центр, коммерческое здание с планировкой 656 м2Он находится в зоне М2, поэтому есть во…
Дом 3 комнатыв Jablanac, Хорватия
Дом 3 комнаты
Jablanac, Хорватия
3 Количество комнат 232 м²
€ 730,000
Впечатляющий и изолированный дом с бассейном Jablanac, 237 м2 Просторный недавно построенный…

Параметры недвижимости в Grad Senj, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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