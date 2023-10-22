ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Хорватия
Ровинь
Multilevel-apartment
Многоуровневые квартиры в Ровинь, Хорватия
Многоуровневые квартиры
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом 5 спален с видом на море, с гаражом
Ika, Хорватия
5
4
700 м²
3
A unique property in the heart of a nature park! Učka Nature Park includes the mountain of…
€2,08 млн
Рекомендовать
Дом 10 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Rabac, Хорватия
10
10
450 м²
ISTRIA, RABAC - Spacious house with swimming pool On the southeast coast of Istria, where g…
€727,808
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Komolac, Хорватия
3
400 м²
3
Роскошная вилла новой постройки с бассейном недалеко от Дубровника. Вилла построена в 2020 г…
€2,48 млн
Рекомендовать
Дом 4 комнаты с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document
Загреб, Хорватия
4
200 м²
1
I26088 Poseardska
€495,000
Рекомендовать
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером
Visnjan, Хорватия
5
5
370 м²
Višnjan, a picturesque Istrian town, whose beautiful old town fulfills everyone who steps in…
€1,24 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Загреб, Хорватия
3
220 м²
1
Загреб, Язбина, трехкомнатная квартира на первом этаже меньшего жилого дома, построенного в …
€570,346
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Nova Vas, Хорватия
4
3
209 м²
Продается каменный дом 1818 года с бассейном недалеко от Новиграда. Дом был отремонтирован в…
€490,000
Рекомендовать
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Lovran, Хорватия
5
6
400 м²
3
OPATIJA, LOVRAN - newly furnished modern villa 400m2 with pool near Opatija, panoramic sea v…
€1,73 млн
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с балконом, с Ownership document, с bus
Риека, Хорватия
2
1
66 м²
5
Двухкомнатная квартира в Риеке, 65,60 м2 Меблированные апартаменты с двумя спальнями располо…
€186,750
Рекомендовать
Квартира 1 ванная с Ownership document
Задар, Хорватия
1
35 м²
4
Квартира/Деловая площадь, 35 м2, Били бриг, Задар На первом этаже здания есть хорошее и хоро…
€95,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Varvari, Хорватия
2
80 м²
Предлагаем на продажу прекрасную квартиру на первом этаже дома из 4 квартир, каждая из котор…
€385,000
Рекомендовать
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Mandre, Хорватия
5
5
270 м²
1
PAG ISLAND, MANDRE, luxury villa with pool We are selling this beautiful detached one-story…
€1,29 млн
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Ровинь, Хорватия
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL