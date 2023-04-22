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Дома в Ровинь, Хорватия

Ровинь
7
7 объектов найдено
Коттедж в Ровинь, Хорватия
Коттедж
Ровинь, Хорватия
4 800 м²
€ 288,000
ROVINJ 2 небольших дома с 4800 м2 земли – 400 м до пляжа мечты ISTRIA – ХОРВАТИЯ   …
Особняк 5 спален в Ровинь, Хорватия
Особняк 5 спален
Ровинь, Хорватия
10 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 2
€ 2,350,000
ROVINJ Историческая венецианская вилла в центре Ровиня с 1929 года Истрия - Хорватия В цен…
Дом 2 спальни в Ровинь, Хорватия
Дом 2 спальни
Ровинь, Хорватия
2 ванных комнат
€ 349,000
BALE – ROVINJ Отдельный дом с большим садом и видом на море ISTRIA – ХОРВАТИЯ   В д…
Коттедж 3 спальни в Ровинь, Хорватия
Коттедж 3 спальни
Ровинь, Хорватия
4 ванных комнат
€ 499,000
КАНФАНАР / РОВИНЬ Совершенно новый дом с бассейном и большим садом Истрия - Хорватия &nbs…
Дом 11 комнат в Ровинь, Хорватия
Дом 11 комнат
Ровинь, Хорватия
11 Количество комнат 8 ванных комнат 600 м²
Цена по запросу
Ровинь Частный дом общей жилой площадью 600 м2 на участке 370 м2 1990 года постройки. и пол…
Вилла 3 спальни в Ровинь, Хорватия
Вилла 3 спальни
Ровинь, Хорватия
4 ванных комнат 240 м²
€ 730,000
Расположение: тюк, центр городаСи: 10 км Полы: 3 Внутреннее пространство: 240м2 Спа…
Вилла 2 спальни в Ровинь, Хорватия
Вилла 2 спальни
Ровинь, Хорватия
3 ванных комнат 150 м²
€ 495,000
Автохтонная истрийская каменная вилла с бассейном и просторным садом для продажи в тихом мес…

Параметры недвижимости в Ровинь, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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