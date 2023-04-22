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Коттеджи в Ровинь, Хорватия

Ровинь
2
Коттедж В архив
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2 объекта найдено
Коттедж в Ровинь, Хорватия
Коттедж
Ровинь, Хорватия
4 800 м²
€ 288,000
ROVINJ 2 небольших дома с 4800 м2 земли – 400 м до пляжа мечты ISTRIA – ХОРВАТИЯ   …
Коттедж 3 спальни в Ровинь, Хорватия
Коттедж 3 спальни
Ровинь, Хорватия
4 ванных комнат
€ 499,000
КАНФАНАР / РОВИНЬ Совершенно новый дом с бассейном и большим садом Истрия - Хорватия &nbs…

Параметры недвижимости в Ровинь, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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