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Квартиры с видом на море в Ровинь, Хорватия

Ровинь
13
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1 объект найдено
Квартира 8 спален в Ровинь, Хорватия
Квартира 8 спален
Ровинь, Хорватия
7 ванных комнат 600 м²
Цена по запросу
Живописный очаровательный город Ровинь, расположенный на западном побережье полуострова Истр…

Параметры недвижимости в Ровинь, Хорватия

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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