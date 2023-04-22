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Виллы в Риека, Хорватия

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1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Риека, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Риека, Хорватия
4 Количество комнат 4 ванных комнат 600 м²
Цена по запросу
Риека - первый ряд от моря Роскошная вилла в первом ряду от моря площадью 600м2 построена н…

Параметры недвижимости в Риека, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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