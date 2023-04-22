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Квартиры в Риека, Хорватия

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3 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Риека, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Риека, Хорватия
4 Количество комнат 131 м² 1/1 Этаж
€ 253,000
Квартира с садом и террасой, 131,25 м2, Бандерево, Риека Просторная квартира площадью 131 м…
Квартира 2 комнаты в Риека, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Риека, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 66 м² Количество этажей 5
€ 186,750
Двухкомнатная квартира в Риеке, 65,60 м2 Меблированные апартаменты с двумя спальнями располо…
Квартира 2 комнаты в Риека, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Риека, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 69 м² Количество этажей 4
€ 130,000
Квартира в Брайдице, 70 м2, Риека Меблированная 2,5-комнатная квартира, расположенная в Риек…

Параметры недвижимости в Риека, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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