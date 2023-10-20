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Виллы в Город Пула, Хорватия

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9 объектов найдено
Вилла 5 спален в Город Пула, Хорватия
Вилла 5 спален
Город Пула, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 320 м²
€2,25 млн
Вилла 5 спален в Город Пула, Хорватия
Вилла 5 спален
Город Пула, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 250 м²
€890,000
Вилла 3 спальни в Город Пула, Хорватия
Вилла 3 спальни
Город Пула, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 206 м²
€850,000
Вилла 7 спален в Город Пула, Хорватия
Вилла 7 спален
Город Пула, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 400 м²
€2,00 млн
Вилла 7 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Город Пула, Хорватия
Вилла 7 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Город Пула, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 400 м²
Пула - это приморский город с хорошо защищенной гаванью, усаженным пляжем и римскими останка…
€2,00 млн
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Город Пула, Хорватия
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Город Пула, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Продается прекрасное имение, расположенное в живописном городке в пригороде Пулы. Имение сос…
€1,60 млн
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Город Пула, Хорватия
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Город Пула, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Продается красивая вилла с видом на море в окрестностях Пулы. Вилла состоит из трех этажей, …
€3,25 млн
Вилла 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Город Пула, Хорватия
Вилла 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Город Пула, Хорватия
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 3
Продается новая вилла с видом на море, располпженная в резиденциальной зоне гю Пула. Вилла и…
€2,00 млн
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Город Пула, Хорватия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Город Пула, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
Продается красивая вилла с бассейном, расположенная в тихой бухте недалеко от Пулы, всего в …
€1,88 млн

Параметры недвижимости в Город Пула, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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