Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Истрийская жупания
  4. Город Пула
  5. Таунхаусы

Таунхаусы с видом на горы в Город Пула, Хорватия

Таунхаус В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 комнаты в Загреб, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Загреб, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€ 340,000
Gornji град, улица Ткалчичева Роскошная двухэтажная трехкомнатная квартира площадью 85 м2 н…
Квартира 3 комнаты в Загреб, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Загреб, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 7
€ 300,207
I24145 Прилаз баруна Филиповича
Квартира 4 комнаты в Загреб, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Загреб, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 146 м²
Количество этажей 3
€ 494,999
I25272 Свети Дух
Дом 18 комнат в Prizna, Хорватия
Дом 18 комнат
Prizna, Хорватия
Комнаты 18
Площадь 650 м²
Количество этажей 3
€ 1,100,000
Жилой дом, прямой доступ к пляжу, гараж, 632 м2, Призна, В Призне, в 15 км от Карлобага, ест…
Дом 7 комнат в Врлика, Хорватия
Дом 7 комнат
Врлика, Хорватия
Комнаты 7
Площадь 600 м²
€ 550,000
Врлика, мы продаем жилой дом, разделенный на пять квартир, общей площадью 600м2 на участке 8…
Вилла 6 спален в Pasman, Хорватия
Вилла 6 спален
Pasman, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 3
€ 2,673,821
A new elite villa for sale, located in a quiet place on the island of Pašman, only 25…
Дом в Loviste, Хорватия
Дом
Loviste, Хорватия
Площадь 197 м²
€ 172,000
Незаконченный дом 197 м2 на участке 1150 м2, Ловиште, Оребич, Пелешац Незаконченный дом в ни…
Вилла 8 спален в Grad Split, Хорватия
Вилла 8 спален
Grad Split, Хорватия
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 3
€ 1,998,349
Продается новая вилла, расположенная в пригороде Сплита, всего в 70 метрах от моря. Вилла со…
Вилла 5 комнат в Lokva Rogoznica, Хорватия
Вилла 5 комнат
Lokva Rogoznica, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 330 м²
€ 1,700,000
Омиш Роскошная отдельно стоящая вилла общей площадью 330м2, построенная в 2020 году. на уча…
Дом 20 комнат в Загреб, Хорватия
Дом 20 комнат
Загреб, Хорватия
Комнаты 20
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 797 м²
€ 3,200,000
Загреб, Пантовчак Частный дом жилой площадью 685 м2, состоящий из 4 этажей с подсобным поме…
Квартира 3 комнаты в Загреб, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Загреб, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
€ 420,000
Максимир, улица Буковачка Хорошая, уютная, современная трехкомнатная квартира, 130 м2 (согл…
Дом 12 комнат в Klis, Хорватия
Дом 12 комнат
Klis, Хорватия
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 416 м²
€ 750,000
Клис, отдельно стоящий дом с 4 жилыми единицами, на участке 520 м2. Качественная постройка …

Параметры недвижимости в Город Пула, Хорватия

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти