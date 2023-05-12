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Жильё с видом на море в Город Пула, Хорватия

4 объекта найдено
Вилла 4 спальни в Город Пула, Хорватия
Вилла 4 спальни
Город Пула, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
€ 1,600,000
Продается прекрасное имение, расположенное в живописном городке в пригороде Пулы. Имение сос…
Вилла 4 спальни в Город Пула, Хорватия
Вилла 4 спальни
Город Пула, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
€ 3,250,000
Продается красивая вилла с видом на море в окрестностях Пулы. Вилла состоит из трех этажей, …
Вилла 7 спален в Город Пула, Хорватия
Вилла 7 спален
Город Пула, Хорватия
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 3
€ 2,000,000
Продается новая вилла с видом на море, располпженная в резиденциальной зоне гю Пула. Вилла и…
Вилла 3 спальни в Город Пула, Хорватия
Вилла 3 спальни
Город Пула, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 1,880,000
Продается красивая вилла с бассейном, расположенная в тихой бухте недалеко от Пулы, всего в …

Параметры недвижимости в Город Пула, Хорватия

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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