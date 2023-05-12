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Дома с видом на горы в Город Пула, Хорватия

1 объект найдено
Дом 2 спальни в Город Пула, Хорватия
Дом 2 спальни
Город Пула, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 755 м²
€ 285,000
ВАЛЬТУРА – ПУЛА Небольшой каменный дом с садом ISTRIA – ХОРВАТИЯ   Всего в 10 минут…

Параметры недвижимости в Город Пула, Хорватия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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