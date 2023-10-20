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Квартиры в Город Пула, Хорватия

двухкомнатные
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трехкомнатные
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28 объектов найдено
Квартира 2 спальни на первой береговой линии в Город Пула, Хорватия
Квартира 2 спальни на первой береговой линии
Город Пула, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 88 м²
Количество этажей 3
В Пуле, конечно, в части с самым красивым видом на Марину Веруда, есть квартира NKP площадью…
€405,000
Квартира 3 спальни с лифтом, с кондиционером, с видеонаблюдением в Город Пула, Хорватия
Квартира 3 спальни с лифтом, с кондиционером, с видеонаблюдением
Город Пула, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Количество этажей 4
ISTRIA, PULA - Luxury smart home two-story apartment in the center of 76.86 m2! In the cen…
€269,010
Квартира 2 спальни в Город Пула, Хорватия
Квартира 2 спальни
Город Пула, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 85 м²
Этаж 1/4
Пула, крупнейший истрийский город, расположенный на юго-западной оконечности полуострова Ист…
€323,000
Квартира 3 спальни в Город Пула, Хорватия
Квартира 3 спальни
Город Пула, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 122 м²
Этаж 2/1
Веруда, продается современная трехкомнатная квартира на 2 этаже элитного жилого дома. Имеетс…
€450,000
Квартира 3 спальни в Город Пула, Хорватия
Квартира 3 спальни
Город Пула, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 104 м²
Этаж 2
Продается качественный и функциональный пентхаус, расположенный в Веруде, одном из самых при…
€450,000
Квартира 2 спальни в Город Пула, Хорватия
Квартира 2 спальни
Город Пула, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 157 м²
Этаж 2/1
Этот современный пентхаус расположен в окрестностях Пулы, в жилом доме меньшего размера. Рас…
€450,000
Квартира 3 спальни в Город Пула, Хорватия
Квартира 3 спальни
Город Пула, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 107 м²
Этаж 1/4
Расположенная в Пуле, в городском районе и рядом со всеми необходимыми объектами для комфорт…
€375,000
Квартира 3 спальни в Город Пула, Хорватия
Квартира 3 спальни
Город Пула, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 103 м²
Этаж 1/4
Расположенная в Пуле, в городском районе и рядом со всеми необходимыми объектами для комфорт…
€369,250
Квартира 2 спальни в Город Пула, Хорватия
Квартира 2 спальни
Город Пула, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 129 м²
Этаж 2
Квартира состоит из большой прихожей, двух просторных спален, обставленных современной мебел…
€435,000
Квартира 2 спальни в Город Пула, Хорватия
Квартира 2 спальни
Город Пула, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 90 м²
Этаж 1
Эта полностью отремонтированная и меблированная трехкомнатная квартира расположена на 2 этаж…
€330,000
Квартира 2 спальни в Город Пула, Хорватия
Квартира 2 спальни
Город Пула, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 120 м²
Этаж 1
На продажу представлен проект роскошных квартир всего на четыре квартиры, расположенный в оч…
€360,000
Квартира 4 спальни в Город Пула, Хорватия
Квартира 4 спальни
Город Пула, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 129 м²
Этаж 3
В самом центре Пулы, на берегу реки Рива, находится красивая и солнечная роскошная квартира …
€406,000
Квартира 3 спальни в Город Пула, Хорватия
Квартира 3 спальни
Город Пула, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 103 м²
Этаж 2/1
Вы ищете квартиру в самом востребованном месте Пулы, тогда ваши поиски могут закончиться. Бл…
€310,000
Квартира 2 спальни в Город Пула, Хорватия
Квартира 2 спальни
Город Пула, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 120 м²
Этаж 1
На продажу представлен проект роскошных квартир всего на четыре квартиры, расположенный в оч…
€360,000
Квартира 3 спальни в Город Пула, Хорватия
Квартира 3 спальни
Город Пула, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 150 м²
Этаж 99
В красивой части Пулы, в Песчана Увала, продается четырехкомнатный пентхаус, расположенный в…
€580,000
Квартира 3 спальни в Город Пула, Хорватия
Квартира 3 спальни
Город Пула, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 120 м²
Этаж 2
Предлагается новый качественный и качественный жилой проект в Шияне, всего с четырьмя кварти…
€366,700
Квартира 3 спальни в Город Пула, Хорватия
Квартира 3 спальни
Город Пула, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 160 м²
Этаж 2
Предлагается новый качественный и качественный жилой проект в Шияне, всего с четырьмя кварти…
€411,000
Квартира 3 спальни в Город Пула, Хорватия
Квартира 3 спальни
Город Пула, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 118 м²
Этаж 2
В более тихом месте жилого района, в доме всего с несколькими квартирами в Шияне, мы продаем…
€310,000
Квартира 2 спальни в Город Пула, Хорватия
Квартира 2 спальни
Город Пула, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 58 м²
Этаж 2/4
Расположен в Пуле, в хорошем месте города, на Веруде. Микролокация хорошо связана с транспор…
€320,000
Квартира 5 спален в Город Пула, Хорватия
Квартира 5 спален
Город Пула, Хорватия
Комнаты 5
Площадь 180 м²
Этаж 3/4
Пула, Джардини в центре города, недалеко от рынка, магазинов, Золотых ворот и всех удобств, …
€404,000
Квартира 3 спальни в Город Пула, Хорватия
Квартира 3 спальни
Город Пула, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 107 м²
Этаж 2/4
Расположенная в Пуле, в городском районе и рядом со всеми необходимыми объектами для комфорт…
€374,500
Квартира 2 спальни в Город Пула, Хорватия
Квартира 2 спальни
Город Пула, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 120 м²
Этаж 1
На продажу представлен проект роскошных квартир всего на четыре квартиры, расположенный в оч…
€360,000
Квартира 3 спальни в Город Пула, Хорватия
Квартира 3 спальни
Город Пула, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 160 м²
Этаж 2
Предлагается новый качественный и качественный жилой проект в Шияне, всего с четырьмя кварти…
€411,000
Квартира 2 спальни в Город Пула, Хорватия
Квартира 2 спальни
Город Пула, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 120 м²
Этаж 1
На продажу представлен проект роскошных квартир всего на четыре квартиры, расположенный в оч…
€360,000
Квартира 1 спальня с кондиционером в Город Пула, Хорватия
Квартира 1 спальня с кондиционером
Город Пула, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 2
ISTRIA, PULA - Renovated apartment in the center Pula is the largest city of the Istrian Co…
€159,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видеонаблюдением, с парковка в Город Пула, Хорватия
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видеонаблюдением, с парковка
Город Пула, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Количество этажей 2
ISTRIA, PULA - A new building with a total of 4 residential units is located near the center…
€156,500
Квартира 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Город Пула, Хорватия
Квартира 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Город Пула, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/5
€250,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Город Пула, Хорватия
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Город Пула, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/5
€360,000

Параметры недвижимости в Город Пула, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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