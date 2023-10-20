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Хорватия
Город Пула
Квартиры
Квартиры в Город Пула, Хорватия
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28 объектов найдено
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Квартира 2 спальни на первой береговой линии
Город Пула, Хорватия
2
88 м²
3
В Пуле, конечно, в части с самым красивым видом на Марину Веруда, есть квартира NKP площадью…
€405,000
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Квартира 3 спальни с лифтом, с кондиционером, с видеонаблюдением
Город Пула, Хорватия
3
2
76 м²
4
ISTRIA, PULA - Luxury smart home two-story apartment in the center of 76.86 m2! In the cen…
€269,010
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Город Пула, Хорватия
2
85 м²
1/4
Пула, крупнейший истрийский город, расположенный на юго-западной оконечности полуострова Ист…
€323,000
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Квартира 3 спальни
Город Пула, Хорватия
3
122 м²
2/1
Веруда, продается современная трехкомнатная квартира на 2 этаже элитного жилого дома. Имеетс…
€450,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Город Пула, Хорватия
3
104 м²
2
Продается качественный и функциональный пентхаус, расположенный в Веруде, одном из самых при…
€450,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Город Пула, Хорватия
2
157 м²
2/1
Этот современный пентхаус расположен в окрестностях Пулы, в жилом доме меньшего размера. Рас…
€450,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Город Пула, Хорватия
3
107 м²
1/4
Расположенная в Пуле, в городском районе и рядом со всеми необходимыми объектами для комфорт…
€375,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Город Пула, Хорватия
3
103 м²
1/4
Расположенная в Пуле, в городском районе и рядом со всеми необходимыми объектами для комфорт…
€369,250
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Город Пула, Хорватия
2
129 м²
2
Квартира состоит из большой прихожей, двух просторных спален, обставленных современной мебел…
€435,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Город Пула, Хорватия
2
90 м²
1
Эта полностью отремонтированная и меблированная трехкомнатная квартира расположена на 2 этаж…
€330,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Город Пула, Хорватия
2
120 м²
1
На продажу представлен проект роскошных квартир всего на четыре квартиры, расположенный в оч…
€360,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни
Город Пула, Хорватия
4
129 м²
3
В самом центре Пулы, на берегу реки Рива, находится красивая и солнечная роскошная квартира …
€406,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Город Пула, Хорватия
3
103 м²
2/1
Вы ищете квартиру в самом востребованном месте Пулы, тогда ваши поиски могут закончиться. Бл…
€310,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Город Пула, Хорватия
2
120 м²
1
На продажу представлен проект роскошных квартир всего на четыре квартиры, расположенный в оч…
€360,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Город Пула, Хорватия
3
150 м²
99
В красивой части Пулы, в Песчана Увала, продается четырехкомнатный пентхаус, расположенный в…
€580,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Город Пула, Хорватия
3
120 м²
2
Предлагается новый качественный и качественный жилой проект в Шияне, всего с четырьмя кварти…
€366,700
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Город Пула, Хорватия
3
160 м²
2
Предлагается новый качественный и качественный жилой проект в Шияне, всего с четырьмя кварти…
€411,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Город Пула, Хорватия
3
118 м²
2
В более тихом месте жилого района, в доме всего с несколькими квартирами в Шияне, мы продаем…
€310,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Город Пула, Хорватия
2
58 м²
2/4
Расположен в Пуле, в хорошем месте города, на Веруде. Микролокация хорошо связана с транспор…
€320,000
Рекомендовать
Квартира 5 спален
Город Пула, Хорватия
5
180 м²
3/4
Пула, Джардини в центре города, недалеко от рынка, магазинов, Золотых ворот и всех удобств, …
€404,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Город Пула, Хорватия
3
107 м²
2/4
Расположенная в Пуле, в городском районе и рядом со всеми необходимыми объектами для комфорт…
€374,500
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Город Пула, Хорватия
2
120 м²
1
На продажу представлен проект роскошных квартир всего на четыре квартиры, расположенный в оч…
€360,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Город Пула, Хорватия
3
160 м²
2
Предлагается новый качественный и качественный жилой проект в Шияне, всего с четырьмя кварти…
€411,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Город Пула, Хорватия
2
120 м²
1
На продажу представлен проект роскошных квартир всего на четыре квартиры, расположенный в оч…
€360,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с кондиционером
Город Пула, Хорватия
1
1
45 м²
2
ISTRIA, PULA - Renovated apartment in the center Pula is the largest city of the Istrian Co…
€159,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видеонаблюдением, с парковка
Город Пула, Хорватия
2
1
57 м²
2
ISTRIA, PULA - A new building with a total of 4 residential units is located near the center…
€156,500
Рекомендовать
Квартира 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Город Пула, Хорватия
8
1
100 м²
1/5
€250,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Город Пула, Хорватия
6
1
80 м²
1/5
€360,000
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Параметры недвижимости в Город Пула, Хорватия
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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