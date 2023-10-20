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Жильё в Город Пула, Хорватия

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54 объекта найдено
Квартира 2 спальни на первой береговой линии в Город Пула, Хорватия
Квартира 2 спальни на первой береговой линии
Город Пула, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 88 м²
Количество этажей 3
В Пуле, конечно, в части с самым красивым видом на Марину Веруда, есть квартира NKP площадью…
€405,000
Дом 5 спален в Город Пула, Хорватия
Дом 5 спален
Город Пула, Хорватия
Комнаты 5
Площадь 460 м²
Количество этажей 2
Эта красивая вилла продается в одном из самых востребованных мест города Пула, в тупике и в …
€1,50 млн
Квартира 3 спальни с лифтом, с кондиционером, с видеонаблюдением в Город Пула, Хорватия
Квартира 3 спальни с лифтом, с кондиционером, с видеонаблюдением
Город Пула, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Количество этажей 4
ISTRIA, PULA - Luxury smart home two-story apartment in the center of 76.86 m2! In the cen…
€269,010
Дом 4 спальни в Город Пула, Хорватия
Дом 4 спальни
Город Пула, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Дом расположен в самом центре Пулы, в переулке, в более тихой части Греговицы. Благодаря сво…
€674,000
Дом 4 спальни в Город Пула, Хорватия
Дом 4 спальни
Город Пула, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 4
Продается полностью отремонтированный и оборудованный дом для отдыха с бассейном и большим л…
€520,000
Квартира 2 спальни в Город Пула, Хорватия
Квартира 2 спальни
Город Пула, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 85 м²
Этаж 1/4
Пула, крупнейший истрийский город, расположенный на юго-западной оконечности полуострова Ист…
€323,000
Квартира 3 спальни в Город Пула, Хорватия
Квартира 3 спальни
Город Пула, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 122 м²
Этаж 2/1
Веруда, продается современная трехкомнатная квартира на 2 этаже элитного жилого дома. Имеетс…
€450,000
Квартира 3 спальни в Город Пула, Хорватия
Квартира 3 спальни
Город Пула, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 104 м²
Этаж 2
Продается качественный и функциональный пентхаус, расположенный в Веруде, одном из самых при…
€450,000
Квартира 2 спальни в Город Пула, Хорватия
Квартира 2 спальни
Город Пула, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 157 м²
Этаж 2/1
Этот современный пентхаус расположен в окрестностях Пулы, в жилом доме меньшего размера. Рас…
€450,000
Дом 9 спален в Город Пула, Хорватия
Дом 9 спален
Город Пула, Хорватия
Комнаты 9
Площадь 501 м²
Продается красивый современный дом для отдыха площадью 500 м2 в привлекательном месте крупне…
€1,30 млн
Дом 7 спален в Город Пула, Хорватия
Дом 7 спален
Город Пула, Хорватия
Комнаты 7
Площадь 208 м²
Количество этажей 1
Современная вилла площадью 208 м² расположена недалеко от центра Пулы на участке площадью 45…
€721,000
Дом 8 спален в Город Пула, Хорватия
Дом 8 спален
Город Пула, Хорватия
Комнаты 8
Площадь 338 м²
Количество этажей 2
На благоустроенном участке общей площадью 993 м2 в тихой и изолированной части города распол…
€750,000
Квартира 3 спальни в Город Пула, Хорватия
Квартира 3 спальни
Город Пула, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 107 м²
Этаж 1/4
Расположенная в Пуле, в городском районе и рядом со всеми необходимыми объектами для комфорт…
€375,000
Квартира 3 спальни в Город Пула, Хорватия
Квартира 3 спальни
Город Пула, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 103 м²
Этаж 1/4
Расположенная в Пуле, в городском районе и рядом со всеми необходимыми объектами для комфорт…
€369,250
Дом 5 спален в Город Пула, Хорватия
Дом 5 спален
Город Пула, Хорватия
Комнаты 5
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Эта вилла расположена в самой привлекательной части Пулы, Песчана Увала, известной своими бе…
€2,00 млн
Дом 12 спален в Город Пула, Хорватия
Дом 12 спален
Город Пула, Хорватия
Комнаты 12
Площадь 500 м²
Количество этажей 3
Эта красивая вилла расположена на Вели Врх, на тупиковой тихой улице. Вилла расположена на у…
€1,50 млн
Квартира 2 спальни в Город Пула, Хорватия
Квартира 2 спальни
Город Пула, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 129 м²
Этаж 2
Квартира состоит из большой прихожей, двух просторных спален, обставленных современной мебел…
€435,000
Квартира 2 спальни в Город Пула, Хорватия
Квартира 2 спальни
Город Пула, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 90 м²
Этаж 1
Эта полностью отремонтированная и меблированная трехкомнатная квартира расположена на 2 этаж…
€330,000
Квартира 2 спальни в Город Пула, Хорватия
Квартира 2 спальни
Город Пула, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 120 м²
Этаж 1
На продажу представлен проект роскошных квартир всего на четыре квартиры, расположенный в оч…
€360,000
Дом 12 спален с Vtoraya liniya в Город Пула, Хорватия
Дом 12 спален с Vtoraya liniya
Город Пула, Хорватия
Комнаты 12
Площадь 497 м²
Количество этажей 3
В Песчана Увала, одном из известных туристических районов Пулы, находится эта красивая вилла…
€1,56 млн
Квартира 4 спальни в Город Пула, Хорватия
Квартира 4 спальни
Город Пула, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 129 м²
Этаж 3
В самом центре Пулы, на берегу реки Рива, находится красивая и солнечная роскошная квартира …
€406,000
Квартира 3 спальни в Город Пула, Хорватия
Квартира 3 спальни
Город Пула, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 103 м²
Этаж 2/1
Вы ищете квартиру в самом востребованном месте Пулы, тогда ваши поиски могут закончиться. Бл…
€310,000
Квартира 2 спальни в Город Пула, Хорватия
Квартира 2 спальни
Город Пула, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 120 м²
Этаж 1
На продажу представлен проект роскошных квартир всего на четыре квартиры, расположенный в оч…
€360,000
Дом 2 спальни в Город Пула, Хорватия
Дом 2 спальни
Город Пула, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
В тихом пригороде Пулы, Шикичи, на тихой улице продается недавно построенный (2022 г.) совре…
€468,000
Квартира 3 спальни в Город Пула, Хорватия
Квартира 3 спальни
Город Пула, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 150 м²
Этаж 99
В красивой части Пулы, в Песчана Увала, продается четырехкомнатный пентхаус, расположенный в…
€580,000
Квартира 3 спальни в Город Пула, Хорватия
Квартира 3 спальни
Город Пула, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 120 м²
Этаж 2
Предлагается новый качественный и качественный жилой проект в Шияне, всего с четырьмя кварти…
€366,700
Квартира 3 спальни в Город Пула, Хорватия
Квартира 3 спальни
Город Пула, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 160 м²
Этаж 2
Предлагается новый качественный и качественный жилой проект в Шияне, всего с четырьмя кварти…
€411,000
Квартира 3 спальни в Город Пула, Хорватия
Квартира 3 спальни
Город Пула, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 118 м²
Этаж 2
В более тихом месте жилого района, в доме всего с несколькими квартирами в Шияне, мы продаем…
€310,000
Квартира 2 спальни в Город Пула, Хорватия
Квартира 2 спальни
Город Пула, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 58 м²
Этаж 2/4
Расположен в Пуле, в хорошем месте города, на Веруде. Микролокация хорошо связана с транспор…
€320,000
Дом в Город Пула, Хорватия
Дом
Город Пула, Хорватия
Площадь 52 м²
Продается дом, расположенный на Веруде, в привлекательном месте Пулы. Помимо 52 м2 жилой пло…
€350,000

Параметры недвижимости в Город Пула, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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