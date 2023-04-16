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Купить вилла с бассейном в Grad Porec, Хорватия

Пореч
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11 объектов найдено
Вилла 6 спаленв Varvari, Хорватия
Вилла 6 спален
Varvari, Хорватия
5 ванных комнат 174 м²
€ 740,000
Продается красивая современная вилла в 5 км от центра Пореча в тихом месте. Вилла имеет площ…
Вилла 6 спаленв Varvari, Хорватия
Вилла 6 спален
Varvari, Хорватия
5 ванных комнат 199 м²
€ 780,000
Роскошная недвижимость Фаркаша продает красивую современную виллу в 5 км от центра Пореча в …
Вилла 5 спаленв Пореч, Хорватия
Вилла 5 спален
Пореч, Хорватия
5 ванных комнат 240 м²
€ 675,000
Вилла с современным дизайном, состоящая из: гостиной, полностью оборудованной кухни с обеден…
Вилла 4 спальнив Пореч, Хорватия
Вилла 4 спальни
Пореч, Хорватия
4 ванных комнат 160 м²
€ 620,000
Отдельная вилла с бассейном на двух этажах, с общей площадью 160 м2 и 1000 м2 ландшафтного с…
Вилла 3 спальнив Пореч, Хорватия
Вилла 3 спальни
Пореч, Хорватия
3 ванных комнат 170 м²
€ 630,000
10 км от Порека и моря, в очень хорошем месте, есть эта уникальная отдельная вилла 170 м2 - …
Вилла 4 спальнив Пореч, Хорватия
Вилла 4 спальни
Пореч, Хорватия
4 ванных комнат 200 м²
€ 635,000
Мы продаем уникальную истрийскую виллу с бассейном общей площадью 200 м2, расположенную на д…
Вилла 4 спальнив Пореч, Хорватия
Вилла 4 спальни
Пореч, Хорватия
4 ванных комнат 169 м²
€ 515,000
Дом был построен в 1740 году и полностью отремонтирован в 1994 году и украшен стильной антик…
Вилла 3 спальнив Пореч, Хорватия
Вилла 3 спальни
Пореч, Хорватия
2 ванных комнат 180 м²
€ 470,000
Вилла расположена на двух этажах общей площадью 180 м2 и ландшафтным садом общей площадью 66…
Вилла 3 спальнив Пореч, Хорватия
Вилла 3 спальни
Пореч, Хорватия
3 ванных комнат 170 м²
€ 520,000
Продается деревенская истрийская вилла с бассейном, полностью окруженным природой в изолиров…
Вилла 3 спальнив Пореч, Хорватия
Вилла 3 спальни
Пореч, Хорватия
3 ванных комнат 187 м²
€ 650,000
In a very attractive location, only 70m from the sea and the beautiful beaches of Poreč, lux…
Вилла 3 спальнив Пореч, Хорватия
Вилла 3 спальни
Пореч, Хорватия
3 ванных комнат 146 м²
€ 595,000
Мы продаем красивый дом с бассейном современного дизайна в одной из самых красивых частей По…

Параметры недвижимости в Grad Porec, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
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