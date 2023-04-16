Хорватия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Хорватии
Новые дома в Хорватии
Все новостройки в Хорватии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Хорватии
Жилая
Квартира в Хорватии
Дом в Хорватии
Вилла
Коттедж
Земельные участки в Хорватии
Элитная недвижимость в Хорватии
Найти агента в Хорватии
Агентства недвижимости в Хорватии
Агенты в Хорватии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Хорватии
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Хорватии
Найти агента в Хорватии
Агентства недвижимости в Хорватии
Агенты в Хорватии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Хорватии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Хорватия
Истрийская жупания
Grad Porec
Виллы
Купить вилла с бассейном в Grad Porec, Хорватия
Пореч
17
Вилла
Очистить
11 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Вилла 6 спален
Varvari, Хорватия
5 ванных комнат
174 м²
€ 740,000
Продается красивая современная вилла в 5 км от центра Пореча в тихом месте. Вилла имеет площ…
Вилла 6 спален
Varvari, Хорватия
5 ванных комнат
199 м²
€ 780,000
Роскошная недвижимость Фаркаша продает красивую современную виллу в 5 км от центра Пореча в …
Вилла 5 спален
Пореч, Хорватия
5 ванных комнат
240 м²
€ 675,000
Вилла с современным дизайном, состоящая из: гостиной, полностью оборудованной кухни с обеден…
Вилла 4 спальни
Пореч, Хорватия
4 ванных комнат
160 м²
€ 620,000
Отдельная вилла с бассейном на двух этажах, с общей площадью 160 м2 и 1000 м2 ландшафтного с…
Вилла 3 спальни
Пореч, Хорватия
3 ванных комнат
170 м²
€ 630,000
10 км от Порека и моря, в очень хорошем месте, есть эта уникальная отдельная вилла 170 м2 - …
Вилла 4 спальни
Пореч, Хорватия
4 ванных комнат
200 м²
€ 635,000
Мы продаем уникальную истрийскую виллу с бассейном общей площадью 200 м2, расположенную на д…
Вилла 4 спальни
Пореч, Хорватия
4 ванных комнат
169 м²
€ 515,000
Дом был построен в 1740 году и полностью отремонтирован в 1994 году и украшен стильной антик…
Вилла 3 спальни
Пореч, Хорватия
2 ванных комнат
180 м²
€ 470,000
Вилла расположена на двух этажах общей площадью 180 м2 и ландшафтным садом общей площадью 66…
Вилла 3 спальни
Пореч, Хорватия
3 ванных комнат
170 м²
€ 520,000
Продается деревенская истрийская вилла с бассейном, полностью окруженным природой в изолиров…
Вилла 3 спальни
Пореч, Хорватия
3 ванных комнат
187 м²
€ 650,000
In a very attractive location, only 70m from the sea and the beautiful beaches of Poreč, lux…
Вилла 3 спальни
Пореч, Хорватия
3 ванных комнат
146 м²
€ 595,000
Мы продаем красивый дом с бассейном современного дизайна в одной из самых красивых частей По…
Параметры недвижимости в Grad Porec, Хорватия
с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты