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Купить вилла с видом на море в Grad Porec, Хорватия

Пореч
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2 объекта найдено
Вилла 3 спальнив Пореч, Хорватия
Вилла 3 спальни
Пореч, Хорватия
3 ванных комнат 170 м²
€ 630,000
10 км от Порека и моря, в очень хорошем месте, есть эта уникальная отдельная вилла 170 м2 - …
Вилла 3 спальнив Пореч, Хорватия
Вилла 3 спальни
Пореч, Хорватия
3 ванных комнат 187 м²
€ 650,000
In a very attractive location, only 70m from the sea and the beautiful beaches of Poreč, lux…

Параметры недвижимости в Grad Porec, Хорватия

с видом на горы
с бассейном
недорогая
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