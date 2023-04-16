Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Истрийская жупания
  4. Grad Porec

Купить недвижимость с видом на море в Grad Porec, Хорватия

Пореч
23
5 объектов найдено
Дом 4 спальнив Пореч, Хорватия
Дом 4 спальни
Пореч, Хорватия
3 ванных комнат 300 м²
€ 590,000
Эта красивая местная истрийская каменная вилла с панорамным видом на море, построенная в 190…
Дом 4 спальнив Пореч, Хорватия
Дом 4 спальни
Пореч, Хорватия
3 ванных комнат 250 м²
€ 599,000
Продается красивая вилла общей площадью 250 м2 и ландшафтным садом 750 м2 с бассейном. На пе…
Вилла 3 спальнив Пореч, Хорватия
Вилла 3 спальни
Пореч, Хорватия
3 ванных комнат 170 м²
€ 630,000
10 км от Порека и моря, в очень хорошем месте, есть эта уникальная отдельная вилла 170 м2 - …
Дом 3 спальнив Пореч, Хорватия
Дом 3 спальни
Пореч, Хорватия
3 ванных комнат 181 м²
€ 570,000
Дом с бассейном расположен в просторном саду 990 м2. Дом расположен на двух этажах, общей пл…
Вилла 3 спальнив Пореч, Хорватия
Вилла 3 спальни
Пореч, Хорватия
3 ванных комнат 187 м²
€ 650,000
In a very attractive location, only 70m from the sea and the beautiful beaches of Poreč, lux…

Параметры недвижимости в Grad Porec, Хорватия

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти