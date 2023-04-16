Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Истрийская жупания
  4. Grad Porec
  5. Коттеджи

Купить коттедж с бассейном в Grad Porec, Хорватия

Пореч
2
Коттедж В архив
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 3 спальнив Varvari, Хорватия
Коттедж 3 спальни
Varvari, Хорватия
2 ванных комнат 225 м²
€ 520,000
Дом на первом этаже общей площадью 225 м2 и просторный сад 1100 м2 состоит из прихожей, кухн…

Параметры недвижимости в Grad Porec, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти