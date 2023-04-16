Купить коттедж в Grad Porec, Хорватия

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Пореч
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2 объекта найдено
Коттедж 4 спальнив Пореч, Хорватия
Коттедж 4 спальни
Пореч, Хорватия
3 ванных комнат 1 300 м² Количество этажей 3
€ 385,000
POREC Каменный дом с большим садом и жилой площадью 195м2 ISTRIA – ХОРВАТИЯ   Немно…
Коттедж 3 спальнив Varvari, Хорватия
Коттедж 3 спальни
Varvari, Хорватия
2 ванных комнат 225 м²
€ 520,000
Дом на первом этаже общей площадью 225 м2 и просторный сад 1100 м2 состоит из прихожей, кухн…

Параметры недвижимости в Grad Porec, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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