Купить дом в Grad Ploce, Хорватия

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Хорватия
Дубровницко-Неретванская жупания
Grad Ploce
Дома
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Плоче
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Дом 7 комнат
Плоче, Хорватия
7 Количество комнат
280 м²
€ 300,000
House with a view of Lake Birina, 280 m, Ploče The house is spread over 3 floors and has an …
Дом 4 комнаты
Плоче, Хорватия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
200 м²
€ 220,000
Плоче, Баня, особняк, жилая площадь 200 м2, цокольный этаж и мансарда, на участке 640 м2. Н…
Параметры недвижимости в Grad Ploce, Хорватия
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