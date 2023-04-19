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Купить недвижимость в Grad Ploce, Хорватия

Плоче
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2 объекта найдено
Дом 7 комнатв Плоче, Хорватия
Дом 7 комнат
Плоче, Хорватия
7 Количество комнат 280 м²
€ 300,000
House with a view of Lake Birina, 280 m, Ploče The house is spread over 3 floors and has an …
Дом 4 комнатыв Плоче, Хорватия
Дом 4 комнаты
Плоче, Хорватия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м²
€ 220,000
Плоче, Баня, особняк, жилая площадь 200 м2, цокольный этаж и мансарда, на участке 640 м2. Н…

Параметры недвижимости в Grad Ploce, Хорватия

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с видом на море
с бассейном
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