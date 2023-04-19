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Купить недвижимость в Grad Otocac, Хорватия

1 объект найдено
Домв Brlog, Хорватия
Дом
Brlog, Хорватия
210 м²
€ 70,000
Недалеко от Оточаца (10 км) находится двухэтажный дом с гаражом, которому принадлежит 9610 м…

Параметры недвижимости в Grad Otocac, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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