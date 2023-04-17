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Купить вилла в Опатия, Хорватия

Опатия
6
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6 объектов найдено
Вилла 4 спальнив Опатия, Хорватия
Вилла 4 спальни
Опатия, Хорватия
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 2,700,000
Продается красивая обновленная вилла в стиле модерн в первой линии от моря, всего в нескольк…
Вилла 5 спаленв Опатия, Хорватия
Вилла 5 спален
Опатия, Хорватия
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,200,000
Продается отремонтированная старинная каменная вилла с видом на море, расположенная в пригор…
Вилла 6 спаленв Опатия, Хорватия
Вилла 6 спален
Опатия, Хорватия
8 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,200,000
Продается вилла с видом на море, расположенная всего в 50 метрах от моря и прекрасного пляжа…
Вилла 2 спальнив Icici, Хорватия
Вилла 2 спальни
Icici, Хорватия
3 Количество комнат 3 500 м² Количество этажей 2
€ 250,000
Агентами по недвижимости являются недвижимость, состоящая из земли и зданий, а также их прир…
Вилла 7 спаленв Veprinac, Хорватия
Вилла 7 спален
Veprinac, Хорватия
6 ванных комнат 550 м²
€ 2,100,000
Расположение: ОпатияМоре: 1кмЦентр города: 1км Построен: 2007 Внутреннее пространство:…
Вилла 3 спальнив Bregi, Хорватия
Вилла 3 спальни
Bregi, Хорватия
3 ванных комнат 180 м²
€ 1,200,000
Расположение: Истрия, ОпатияЦентр города: 12 кмАэропорт: 45 кмМоре: 5 км Построен: 2018 …

Параметры недвижимости в Опатия, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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