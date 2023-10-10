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Дома с видом на море в Опатия, Хорватия
Опатия
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Дом
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24 объекта найдено
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Дом 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Опатия, Хорватия
1
1
140 м²
2
OPATIJA - house 140m2 with a panoramic view of the sea + environment 386m2 The house consist…
€430,000
Рекомендовать
Дом 5 спален с кондиционером, с видом на море
Опатия, Хорватия
5
2
204 м²
1
OPATIJA, CENTER - detached house with a beautiful view and garden in the center of Opatija. …
€1,05 млн
Рекомендовать
Дом 14 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Veprinac, Хорватия
14
8
1 000 м²
3
OPATIJA, VEPRINAC - villa 1000m2 with sea view with 6 apartments and pool + environment 1000…
€1,65 млн
Рекомендовать
Дом с кондиционером, с видом на море, с гаражом
Опатия, Хорватия
489 м²
OPATIJA- Villa with beautiful panoramic sea view We offer a beautiful villa with pool and …
€1,000,000
Рекомендовать
Дом 9 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Опатия, Хорватия
9
9
641 м²
Opatija, a beautiful coastal town located on the Adriatic Sea is a famous tourist destinatio…
€3,90 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Poljane, Хорватия
3
2
180 м²
We offer a beautiful detached villa with panoramic views of the Kvarner Bay. The villa is ex…
€1,20 млн
Рекомендовать
Дом 8 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Опатия, Хорватия
8
5
430 м²
2
OPATIJA, MATULJI - Villa with a view of the Kvarner blue Opatija, a beautiful coastal town…
€892,300
Рекомендовать
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Опатия, Хорватия
3
4
255 м²
2
OPATIJA, BREGI - Luxury villa with a beautiful view of Kvarner Opatija, a beautiful coasta…
€1,50 млн
Рекомендовать
Дом 11 спален с мебелью, с видом на море, с гаражом
Veprinac, Хорватия
11
12
1 000 м²
3
OPATIJA - Luxury house above Opatija Villa with seven apartments, swimming pool and sea vi…
€1,66 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Опатия, Хорватия
3
3
163 м²
OPATIJA - Modern villa with pool and sea view Known by different names such as the Old Lad…
€1,50 млн
Рекомендовать
Дом 4 ванных с кондиционером, с видом на море, с видеонаблюдением
Icici, Хорватия
4
246 м²
1
OPATIJA, IČIĆI - house of 240m2 in a great position with pool and sea view We are selling …
€680,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Pobri, Хорватия
4
4
212 м²
2
OPATIJA, POBRI - semi-detached house with pool, garden and sea view above Opatija From the…
€510,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Icici, Хорватия
2
2
125 м²
1
OPATIJA, IČIĆI - exclusive stone house with a pool near the sea and Opatija Very close to …
€720,000
Рекомендовать
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Veprinac, Хорватия
5
4
200 м²
OPATIJA, VEPRINAC - Beautiful holiday villa with a view of Kvarner. In a quiet location su…
€890,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Опатия, Хорватия
4
4
430 м²
1
OPATIJA, CENTER unique luxury house with unique interior and exterior. ONLY IN OUR OFFER! W…
€4,00 млн
Рекомендовать
Дом 7 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Опатия, Хорватия
7
7
758 м²
3
OPATIJA, CENTER - an impressively modern villa with a swimming pool in the center of Opatija…
€3,99 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Lovran, Хорватия
5
6
400 м²
3
OPATIJA, LOVRAN - newly furnished modern villa 400m2 with pool near Opatija, panoramic sea v…
€1,75 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Lovran, Хорватия
4
4
400 м²
2
OPATIJA, LOVRAN - unique villa near Opatija with indoor pool, panoramic sea view, surrounded…
€1,60 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Опатия, Хорватия
5
4
255 м²
3
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ВИЛЛА С ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ Продается прекрасная новая вилла, расположе…
€1,50 млн
Рекомендовать
Вилла 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Опатия, Хорватия
12
5
4
Продается прекрасная новая вилла, расположеная в прибрежном туристическом городке Опатия, в …
€3,99 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Опатия, Хорватия
8
4
4
Продается прекрасная вилла, расположенная в первой линии моря, на побережье сказочной Опатии…
€8,50 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Опатия, Хорватия
6
3
3
Продается красивая обновленная вилла в стиле модерн в первой линии от моря, всего в нескольк…
€2,70 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Опатия, Хорватия
7
3
2
Продается отремонтированная старинная каменная вилла с видом на море, расположенная в пригор…
€1,20 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Опатия, Хорватия
8
2
3
Продается вилла с видом на море, расположенная всего в 50 метрах от моря и прекрасного пляжа…
€1,20 млн
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