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Жильё с видом на море в Grad Omis, Хорватия

Омиш
4
9 объектов найдено
Дом 8 спален в Borak, Хорватия
Дом 8 спален
Borak, Хорватия
15 Количество комнат 8 ванных комнат Количество этажей 4
€ 630,000
Продается дом с бассейном, расположенный в 200 метрах от пляжа и в 7 км от Омиша. Дом имеет …
Вилла 8 спален в Borak, Хорватия
Вилла 8 спален
Borak, Хорватия
11 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,254,000
Продается красивая трехэтажная вилла, общей площадью 817,52 м2, расположенная в тихом месте …
Вилла 4 спальни в Омиш, Хорватия
Вилла 4 спальни
Омиш, Хорватия
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,350,000
Продается эксклюзивная вилла, расположенная среди скал в одной из самых красивых частей Далм…
Дом 5 спален в Borak, Хорватия
Дом 5 спален
Borak, Хорватия
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 690,000
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА АГЕНСТВА!!! Продаётся красивый дом, расположенный в тихом месте в приг…
Дом 10 спален в Borak, Хорватия
Дом 10 спален
Borak, Хорватия
20 Количество комнат 10 ванных комнат Количество этажей 4
€ 855,000
Продается просторный гостевой дом с открытым видом на море, расположенный в привлекательном …
Дом 3 спальни в Омиш, Хорватия
Дом 3 спальни
Омиш, Хорватия
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 700,000
Продается дом, расположенный в пригороде Омиша, на прекрасной локации, в первом ряду от моря…
Дом 4 спальни в Borak, Хорватия
Дом 4 спальни
Borak, Хорватия
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 800,000
Продается красивый коттедж южной ориентации, окруженный зеленью и с открытым видом на море. …
Вилла 4 спальни в Borak, Хорватия
Вилла 4 спальни
Borak, Хорватия
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,700,000
Продается новая красивая вилла с видом на море, расположенная в оживленном туристическом при…
Вилла 4 спальни в Borak, Хорватия
Вилла 4 спальни
Borak, Хорватия
6 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,700,000
Продать крестовину не только положены, но не по, не по, не по, не по, не по.  Цокольный…

Параметры недвижимости в Grad Omis, Хорватия

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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