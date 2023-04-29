Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Сплитско-Далматинская жупания
  4. Grad Omis

Жильё с видом на горы в Grad Omis, Хорватия

Омиш
4
1 объект найдено
Вилла 4 спальни в Borak, Хорватия
Вилла 4 спальни
Borak, Хорватия
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,700,000
Продается новая красивая вилла с видом на море, расположенная в оживленном туристическом при…

Параметры недвижимости в Grad Omis, Хорватия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти