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Квартиры в Grad Omis, Хорватия

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Borak, Хорватия
Квартира 3 спальни
Borak, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 92 м²
Количество этажей 4
Трехкомнатная квартира на первом этаже новостройки недалеко от моря, полезная площадь 92,57 …
€333,252

Параметры недвижимости в Grad Omis, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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