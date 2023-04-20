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Купить дом в Grad Obrovac, Хорватия

1 объект найдено
Дом 8 комнатв Karin Gornji, Хорватия
Дом 8 комнат
Karin Gornji, Хорватия
8 Количество комнат 281 м²
€ 194,000
Дом в тихой обстановке, недалеко от моря, с высоким потенциалом Дом расположен на участке 4…

Параметры недвижимости в Grad Obrovac, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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