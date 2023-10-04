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Жильё с видом на море в Grad Novigrad, Хорватия

1 объект найдено
Дом 3 спальни с видом на море, с видеонаблюдением в Новиград, Хорватия
Дом 3 спальни с видом на море, с видеонаблюдением
Новиград, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
ISTRIA - NOVIGRAD - House by the sea On the Istrian peninsula you can still find quiet bay…
€1

Параметры недвижимости в Grad Novigrad, Хорватия

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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