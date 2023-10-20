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Дома в Grad Novigrad, Хорватия

2 объекта найдено
Дом 6 спален в Antenal, Хорватия
Дом 6 спален
Antenal, Хорватия
Комнаты 6
Площадь 280 м²
Новиград — известное туристическое направление, все более желанное место для поиска дома. Бл…
€680,000
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Новиград, Хорватия
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Новиград, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 111 м²
Количество этажей 2
ISTRIA, NOVIGRAD - Nice holiday home in a quiet location near the sea Novigrad is a popular…
€299,000

Параметры недвижимости в Grad Novigrad, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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