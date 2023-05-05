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Виллы в Grad Makarska, Хорватия

Макарска
3
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3 объекта найдено
Вилла 5 спален в Макарска, Хорватия
Вилла 5 спален
Макарска, Хорватия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
€ 850,000
Вилла 4 спальни в Макарска, Хорватия
Вилла 4 спальни
Макарска, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
€ 1,030,000
Вилла 3 комнаты в Макарска, Хорватия
Вилла 3 комнаты
Макарска, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 90 м²
€ 330,000

Параметры недвижимости в Grad Makarska, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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