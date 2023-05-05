Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Сплитско-Далматинская жупания
  4. Grad Makarska

Жильё с видом на море в Grad Makarska, Хорватия

Макарска
11
2 объекта найдено
Вилла 5 спален в Макарска, Хорватия
Вилла 5 спален
Макарска, Хорватия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
€ 850,000
Дом 10 спален в Макарска, Хорватия
Дом 10 спален
Макарска, Хорватия
Комнаты 16
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 5
€ 2,500,000

Параметры недвижимости в Grad Makarska, Хорватия

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти