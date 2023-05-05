Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Сплитско-Далматинская жупания
  4. Grad Makarska
  5. Дома

Дома в Grad Makarska, Хорватия

Макарска
9
9 объектов найдено
Вилла 5 спален в Макарска, Хорватия
Вилла 5 спален
Макарска, Хорватия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
€ 850,000
Дом 10 спален в Макарска, Хорватия
Дом 10 спален
Макарска, Хорватия
Комнаты 16
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 5
€ 2,500,000
Дом 7 комнат в Макарска, Хорватия
Дом 7 комнат
Макарска, Хорватия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 291 м²
€ 630,000
Вилла 4 спальни в Макарска, Хорватия
Вилла 4 спальни
Макарска, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
€ 1,030,000
Дом 14 комнат в Макарска, Хорватия
Дом 14 комнат
Макарска, Хорватия
Комнаты 14
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 550 м²
€ 1,277,000
Дом 11 комнат в Макарска, Хорватия
Дом 11 комнат
Макарска, Хорватия
Комнаты 11
Площадь 800 м²
€ 1,300,000
Дом 14 комнат в Макарска, Хорватия
Дом 14 комнат
Макарска, Хорватия
Комнаты 14
Площадь 669 м²
€ 2,350,000
Дом 10 комнат в Макарска, Хорватия
Дом 10 комнат
Макарска, Хорватия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 449 м²
Цена по запросу
Вилла 3 комнаты в Макарска, Хорватия
Вилла 3 комнаты
Макарска, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 90 м²
€ 330,000

Параметры недвижимости в Grad Makarska, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти