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Жильё с видом на море в Лабин, Хорватия

Лабин
23
2 объекта найдено
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Rabac, Хорватия
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Rabac, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 199 м²
Rarely where you will find a place with a view that includes Učka, the city of Rijeka, Kvarn…
€480,000
Дом 10 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Rabac, Хорватия
Дом 10 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Rabac, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 450 м²
ISTRIA, RABAC - Spacious house with swimming pool On the southeast coast of Istria, where g…
€730,000

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Параметры недвижимости в Лабин, Хорватия

с бассейном
с видом на горы
недорогая
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