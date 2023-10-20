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Квартиры в Лабин, Хорватия

Лабин
6
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6 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Лабин, Хорватия
Квартира 3 спальни
Лабин, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 112 м²
Этаж 2
Этот красивый и современный жилой проект, состоящий всего из нескольких квартир, расположен …
€448,600
Квартира 3 спальни в Лабин, Хорватия
Квартира 3 спальни
Лабин, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 112 м²
Этаж 2
Этот красивый и современный жилой проект, состоящий всего из нескольких квартир, расположен …
€448,600
Квартира 2 спальни в Лабин, Хорватия
Квартира 2 спальни
Лабин, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 81 м²
Этаж 1
Этот красивый и современный жилой проект, состоящий всего из нескольких квартир, расположен …
€326,960
Квартира 2 спальни в Лабин, Хорватия
Квартира 2 спальни
Лабин, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 81 м²
Этаж 1
Этот красивый и современный жилой проект, состоящий всего из нескольких квартир, расположен …
€318,800
Квартира 3 спальни в Лабин, Хорватия
Квартира 3 спальни
Лабин, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 159 м²
Продается чрезвычайно современный и качественный проект двухуровневого дома, расположенного …
€440,000
Квартира 3 спальни в Лабин, Хорватия
Квартира 3 спальни
Лабин, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 159 м²
Продается чрезвычайно современный и качественный проект двухуровневого дома, расположенного …
€440,000

Типы недвижимости в Лабин

трехкомнатные

Параметры недвижимости в Лабин, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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