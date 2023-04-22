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Жильё в Лабин, Хорватия

Лабин
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2 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Nedescina, Хорватия
Вилла 5 комнат
Nedescina, Хорватия
5 Количество комнат 4 ванных комнат 315 м²
€ 885,000
Истрия, Святое Воскресенье Роскошная и дизайнерская отдельная вилла общей площадью 315 м2 (…
Вилла 4 спальни в Раша, Хорватия
Вилла 4 спальни
Раша, Хорватия
6 ванных комнат 185 м²
€ 900,000
Расположение: регион Истрия Построен: 2020 Внутреннее пространство: 185 м2 Размер участка: 9…

Параметры недвижимости в Лабин, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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